Haberler Yaşam Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 7Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosu

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 7Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.Kororavirüs tablosuna göre, son 24 saatte yapılan 246 bin 37 testte 25 bin 100 vaka, 112 vefat tespit edildi.

07.08.2021, 21:24 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021, 21:30