Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.Kororavirüs tablosuna göre, son 24 saatte yapılan 246 bin 37 testte 25 bin 100 vaka, 112 vefat tespit edildi.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 7Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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