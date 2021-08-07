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Haberler Yaşam Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 7Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosu

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 7Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.Kororavirüs tablosuna göre, son 24 saatte yapılan 246 bin 37 testte 25 bin 100 vaka, 112 vefat tespit edildi.

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 7Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosu

07.08.2021, 21:24 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021, 21:30

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

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