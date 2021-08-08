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Haberler Yaşam Hayatını kurtardıkları Ayşe Nine’ye veda ettiler

Hayatını kurtardıkları Ayşe Nine’ye veda ettiler

8.8.2021

DÜZCE'DEN Milas'a gelen gönüllü sağlık çalışanları, sırtlarında taşıyarak torununun yanına götürdükleri 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Faruk ve Fatma Bulut ile Zuhal Yeşildal, sağlık durumunu kontrol ettikleri Ayşe Nine'nin elini öperek, Düzce'ye döndüler. Olay günü vatandaşlar bölgeden tahliye edilirken aracın çıkamayacağı bir bölgeye geldiklerini anlatan görevliler, "Oğlunun onu taşımasını istediği için biz de koluna girerek destek verdik ve aracımıza alarak güvenli bölgede olan torununun evine yerleştirdik. Görev süremiz bitti. Biz de Düzce'ye gitmeden nasıl olduğunu görmek ve vedalaşmak istedik" dediler.

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