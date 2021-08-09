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Haberler Yaşam 51 yılın en sıcak 2. Temmuz’u

51 yılın en sıcak 2. Temmuz’u

51 yılın en sıcak 2. Temmuz’u

9.8.2021

2021 Temmuz ayı, 51 yılın en sıcak 2. Temmuz'u oldu. Türkiye'de Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.5 derece iken bu yıl aynı ayda sıcaklık 1.8 derece artarak 26.3 ortalamaya çıktı. 2000 yılı Temmuz'unun ardından bu rakam, 51 yılın en büyük ikinci sıcaklık derecesi oldu.
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