Avcılar’da doğalgaz patlaması: 4 yaralı

İSTANBUL Avcılar'da iki bina arasındaki 3 katlı ayakkabı imalathanesinde doğalgaz patlaması yaşandı. Olayda bir karı koca ağır yaralandı. Önceki akşam 21.00'de Avcılar Mustafa Kemal Paşa mahallesinde meydana gelen olayda, 3 katlı ayakkabı imalathanesindeki doğalgaz patlaması sırasında yan apartmandan çıkan Ayhan ve Fikriye Pehlivan çifti yaralandı. Çiftin çocukları Nilay (17) ve Miraç (12) korku içinde sokağa çıktıklarında anne babasını kanlar içinde yerde gördü. Ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan karı kocanın durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken sağlık ekipleri şok geçiren iki kardeşi de hastaneye götürdü.

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