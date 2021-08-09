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Haberler Yaşam Düşen reklam tabelası bir cana mal oldu

Düşen reklam tabelası bir cana mal oldu

Düşen reklam tabelası bir cana mal oldu

9.8.2021

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde rüzgarda savrulan tabelanın başına isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkler mahallesindeki restorana ait yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tabela, rüzgarın etkisiyle savrularak kaldırımda ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin (45) başına çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Menki, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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