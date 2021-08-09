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Haberler Yaşam Genç kadını kıyıda sürat teknesi biçti!

Genç kadını kıyıda sürat teknesi biçti!

Balıkesir Erdek’te denize giren ve kıyıya yakın yüzen 46 yaşındaki bir çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen, sürat teknesinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamazken, acılı eşi, “En ağır ceza verilsin” dedi

Genç kadını kıyıda sürat teknesi biçti!

9.8.2021

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde serinlemek için girdiği denizde yüzerken üzerinden sürat teknesi geçen Elvan Fırat Taşdöğen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erdek Sahil mahallesi Çuğra mevkiinde bulunan plajdan denize giren 3 arkadaş, kıyıya yakın yerde yüzerken bir sürat teknesinin üzerlerine doğru geldiğini gördüler. Arkadaşlardan ikisi hızla uzaklaşırken, 46 yaşındaki Elvan Fırat Taşdöğen, sürat teknesinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
PLAJDAKİ vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan kadına ilk müdahalesi olay yerinde gelen 112 acil servis doktorları tarafından yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara'da yaşadığı öğrenilen evli ve 1 çocuk annesi Taşdöğen'in, Sahil mahallesindeki Elmalık sitesinde kaldığı, tatilini Erdek'te geçirdiği öğrenildi.

Olay sonrasında gözaltına alınan tekne sürücüsünün, müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ender K. (51) olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ender K, tutuklandı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Elvan Fırat Taşdöğen'in cenazesi, Ankara'da Seyranbağları mahallesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.-

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'
ELVAN Taşdöğen'in cenazesini, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen eşi Aydın Taşdöğen, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Böyle bilinçsiz insanlar kıyı şeridinde sürat teknesiyle canlarımızı alıyorlar. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir evlat yetim kaldı, bir eşi eşsiz bıraktı. Şimdi annesi bir taraftan, kardeşi bir taraftan, ben bir taraftan yanıyoruz. Cezalar yeteri kadar uygulanmadığı için böyle durumlar yaşıyoruz. Bu olay kaza süsü verilmiş bir cinayettir. Ben olay sırasında Ankara'daydım. Bu acıya nasıl dayanacağız" dedi.

SUAT SALGIN

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