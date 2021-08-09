Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ibadetleri neler?

Muharrem ayı ile ilgili araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1443 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu ayı ibadetle geçirecek olanlar Muharrem ayı ibadetleri neler? sorusunun yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününe denk geliyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, bu yıl ilk kez Kuzey Amerika kıtasının ortalarından itibaren görülecek.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayının İlk günü, 9. , 10. ve 11. günü, Aşure günü oruç tutmak faziletlidir. Ancak bugünler dışında da oruç tutulabilir. Hz. Peygamber'in aşure gününde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması aşuredan önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi aşure günü muharremin 10. günüdür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 Aşure günü tarihi 18 Ağustos Perşembe 2021 tarihine denk gelmektedir.

MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILMASI GEREKİR?

Kur'an-ı Kerim'de "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur." buyrulmuştur. Bu yüzden Muharrem ayında oruç tutmak çok faziletlidir.

Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.

Muharrem ayının ilk gecesinde ise tesbih namazı kılınır ve bu namazda "Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur." diyerek dua edilir.

Muharrem ayının birinci gününde 1000 kere İhlas suresi okunduğunda kişinin kul hakları af olacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılmıştır.