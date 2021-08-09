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Haberler Yaşam Türkiye’den umreci kabul edilmeyecek

Türkiye’den umreci kabul edilmeyecek

9.8.2021

DİYANET İşleri Başkanlığı, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hangi ülkelerden umreci kabul edileceği, vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşecek. Ancak şu an için Türkiye dahil 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek. Bu listeler ilerleyen günlerde güncellenecektir" denildi.
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