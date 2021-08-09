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Haberler Yaşam Yunan askerleri yine ölüme terk edip gitti

Yunan askerleri yine ölüme terk edip gitti

Yunan askerleri yine ölüme terk edip gitti

9.8.2021

TÜRKİYE'NİN güney ve batısındaki orman yangınlarını tespit etmekle görevli olan İHA, Antalya Kaş açıklarında bir hareketlilik tespit etti. Yunanistan sahil güvenliğine ait LS-134 botunun, Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştığı görüldü. Sahil güvenlik botu, içinde bulunan düzensiz göçmenleri üzerinde yaşamın olmadığı adanın kıyısına bıraktı ve bölgeden uzaklaştı. Ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ölüme terk edilen göçmenleri kurtardı.
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