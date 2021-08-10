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Haberler Yaşam Sevgilisini bahçeye uçan otomobilde bırakıp kaçtı

Sevgilisini bahçeye uçan otomobilde bırakıp kaçtı

Sevgilisini bahçeye uçan otomobilde bırakıp kaçtı

10.8.2021

ISPARTA'DA ehliyetsiz sürücü Şule E.'nin (25) kullandığı otomobil, 2 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Kız arkadaşını otomobilde bırakıp kaçan, yaklaşık yarım saat sonra geri dönüp, kazayı duyup gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanını, görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıkardı.
MERDAN Y.'nin alkollü olduğu, bu nedenle otomobili sürücü belgesi olmayan Şule E.'ye verdiği, kazadan sonra da ceza yememek için uzaklaştığı üzerinde duruluyor. Merdan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.
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