Son dakika: YKS barajı düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Öğretim Kurulu'ndan, üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de YKS'de barajın düşürülmesini önermişti. Gelen son dakika haberine göre; YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 'YKS barajı' konusunda toplantı yaptı. YÖK, tamamlanan çalışmayı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu.

Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğacak. YÖK'ün çalışmasında pandemi koşulları ve yüzyüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmaması amaçlanıyor. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı.

Erdoğan, ATV, A Haber, A Para ve A News ortak yayınında, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"GENÇLERİN LEHİNE TAMAMLANACAK"

"Bu sene üniversite imtihanlarda bir sıkıntı yaşandı. 170-180 gibi durum. YÖK Başkanımızla konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar. Olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir noktaya getirdiler. Özellikle koronavirüs salgını münasebetiyle süreci uzatma kararı aldık. Bu işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi gençlerimizin lehinde bitirmiş olacağız. Gençlerimizi sahiplenerek bu kuşağı diri tutmamız lazım. Kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım."