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Haberler Yaşam Çalılar arasında bulunan bebek devlet korumasında

Çalılar arasında bulunan bebek devlet korumasında

Çalılar arasında bulunan bebek devlet korumasında

11.8.2021

BURSA'NIN Orhangazi ilçesinde, geçen hafta cumartesi günü çalılıklar arasında poşette bulunan kız bebek, koruma altına alındı. Bebeğe yüzündeki gamzeler nedeniyle 'Gamze' ismi verildi. Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Seher Uğurlu, "Bebeğin bulunma haberi basında yer aldıktan sonra bizi sürekli arayan aileler 'süt anne olmak' istediklerin söyleyip ısrarcı davrandılar. Bazıları ise bebeğin beslenmesi için yardım gönderiyorlar" dedi. Uğurlu, minik Gamze'nin devlet tarafından koruma altına alındığını söyledi.
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