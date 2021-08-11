Kapalı mekanlar için ‘Yasak yok, kural var’

KOVİD-19'A yönelik tüm dünyada sonbahar için tedbirler hazırlanıyor. Bu tedbirlere göre sonbaharda yeni kısıtlamalar düşünülmüyor. Kapalı mekanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu, aşılıaşısız ayrımı gibi uygulamalar tartışılıyor.

VAKALARA BAKILACAK

EKİM - kasım aylarında kapalı mekanların aşılı ve aşısızlar için nasıl kullanılacağına dair kurallar listelenecek. Öncelik ise okulların açılmasında. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortak görüşü oluştu. Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor. Eylül'ün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu lığı'nın dönemde önemli olacağı belirtiliyor.