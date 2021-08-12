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Haberler Yaşam 1,6 milyar maske okyanuslarda yüzüyor

1,6 milyar maske okyanuslarda yüzüyor

1,6 milyar maske okyanuslarda yüzüyor

12.8.2021

OKYANUSLARIN korunması için çalışan OceansAsia kuruluşunun Aralık 2020 tarihli 'Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution 'başlıklı raporunda okyanuslarda yaklaşık 1,6 milyar maskenin 'yüzdüğü' kaydedildi. Raporu inceleyen Online PR Servisi B2Press'in paylaştığı verilere göre, maskelerin 4 bin 680 ila 6 bin 240 ton arasında ek bir deniz kirliliğine yol açtığı ve tek bir maskenin tamamen yok olmasının 450 yıl kadar süreceği belirtildi.
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