ABD’deki salgından kaçtı Bodrum’da kazada öldü

ABD'NİN Washington eyaletinde yaşayan ve Dünya Bankası'nda çalışan Sevgi Mayor bir yıl önce korona virüs salgınından kaçarak Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti.

Ağustos ayı sonunda tekrar Amerika'ya döneceği öğrenilen Sevgi Mayor bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracıyla 5 metreden dere yatağına uçtu. Mayor, olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

■ FERDİ YAVUZ