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Haberler Yaşam Almanya’da aşı yerine tuzlu su enjekte edildi

Almanya’da aşı yerine tuzlu su enjekte edildi

Almanya’da aşı yerine tuzlu su enjekte edildi

12.8.2021

ALMANYA'DA bir hemşirenin insanlara korona virüs aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği öne sürüldü. Polis müfettişleri, ismi açıklanmayan hemşirenin amacının net olmadığını, ancak sosyal medya paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdiğini söyledi. Hemşirenin aşı karşıtı olduğu için böyle bir yöntem uyguladığı öne sürülürken, soruşturma sürüyor.
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