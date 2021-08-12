ALMANYA'DA bir hemşirenin insanlara korona virüs aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği öne sürüldü. Polis müfettişleri, ismi açıklanmayan hemşirenin amacının net olmadığını, ancak sosyal medya paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdiğini söyledi. Hemşirenin aşı karşıtı olduğu için böyle bir yöntem uyguladığı öne sürülürken, soruşturma sürüyor.
Almanya’da aşı yerine tuzlu su enjekte edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.