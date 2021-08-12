Facebook aşı karşıtı yüzlerce hesabı kapattı

ÖNDE gelen sosyal medya platformlarından Facebook, aşı karşıtı yanlış bilgilerin yayılmaya çalışıldığı bir kampanyaya dahil olan yüzlerce hesabı kapattığını duyurdu. BU hesaplardan yapılan paylaşımlarda, aşının insanları maymunlara dönüştüreceği izlenimi vermek için "Maymunlar Cehennemi" isimli filmlerden alınmış ve üzerine diyaloglar yazılmış görseller kullanıldı.

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