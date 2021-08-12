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Haberler Yaşam Hangisi hayvan!

Hangisi hayvan!

Hangisi hayvan!

12.8.2021

İSTANBUL Ataşehir'de bir şahıs tavuklarına saldırdığını ileri sürdüğü bir sokak köpeğine sopayla defalarca vurdu.

Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, cani adamın bahçede sıkıştırarak acımasızca dövdüğü köpek başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayvan severlerin veterinere götürdüğü köpek tedavi altına alınırken, zavallı hayvana insanlık dışı saldırıda bulunan şahıs, büyük tepkiyle karşılandı.

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