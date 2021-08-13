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Haberler Yaşam 3 yıldır aranan FETÖ üyesini beni yakalattı

3 yıldır aranan FETÖ üyesini beni yakalattı

3 yıldır aranan FETÖ üyesini beni yakalattı

13.8.2021

ADANA'DA askeri mahrem imamlara yönelik yapılan operasyonda kaçan ve 3 yıldır aranan FETÖ zanlısını, polis alnındaki benden tanıdı. Zanlının yaylaya gittiğini ancak zaman zaman evine geldiğini tespit eden polis, evin önünde beklemeye başladı. Zanlının sol kaş üstünde büyük bir beni olduğunu belirleyen ekipler eve gelen şahsı gözaltına aldı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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