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Haberler Yaşam Altındağ’daki olaylarda 76 kişi gözaltına alındı

Altındağ’daki olaylarda 76 kişi gözaltına alındı

Altındağ’daki olaylarda 76 kişi gözaltına alındı

13.8.2021

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın (18) hayatını kaybettiği kavganın ardından halkı provoke edip, algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu şahısların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan kaydı bulunduğu duyuruldu.

ÖMER ÇELİK UYARI YAPTI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Altındağ'da yaşanan olaylarla ilgili provokasyon uyarısı yaptı. Çelik, "Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bunların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Sığınmacı düşmanlığı yapanlarla sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

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