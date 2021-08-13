Delirten hastalıktan kurtulur kurtulmaz doya doya yemek yedi

HALK arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ve yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılarla kendini belli eden trigeminal nevralji nedeniyle 1 yıldır yemek yiyemeyen Mehmet Cımık (68), ameliyat sonrası hayalini kurduğu gibi doyasıya yemek yedi. Ağrılarına ilaçlarla çözüm bulamayan Cımık, Medicana International İzmir Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyat edildi. Ameliyatta beyincik damar ile bası yaptığı yüz siniri birbirinden ayrıldı. Doyasıya yemek yiyen Cımık, "Nihayet ağrılarımdan kurtulup rahatladım" dedi.

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