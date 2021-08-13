Delta virüse karşı 5 kat koruma

DELTA virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, ülkemizde PROF MASK markası ile üretim yapan Turkish Medikal firması İhracat Müdürü Çağla Koç, özellikle AB ülkeleri ile ABD'den büyük talep gördüklerini söyledi.

Koç, "Delta varyantı ile birlikte yurt dışında 3 katlı maskeler yerine, 2 virüs tutucu katmanı olan 5 katlı maskeler tercih edilmeye başlandı. Yurt dışına ihraç ettiğimiz 5 katlı lavanta kokulu maskeleri, eczaneler üzerinden halkımızın da kullanımına sunduk" dedi.

Turkish Medical Genel Müdürü, Mehmet Coşkun da, "Maalesef acı bir gerçek var ki Delta virüs önceki varyantlardan çok daha ölümcül ve hızlı yayılma riski ile bizleri karşı karşıya bırakmaktadır" diye konuştu. Delta virüsten korunmak için mutlaka çok daha yüksek koruma sağlayacak olan iki virüs tutucu katmanı olan 5 katlı maskeyi önerdiklerini belirten Coşkun, "Model ve tasarım hakları firmamıza ait olan ve ağırlıklı olarak yurt dışından talebi olan bu ürünü eczanelerde halkımızın kullanımına sunmuş olmanın rahatlığı içindeyiz. Vatandaşlarımız 5 katlı maskelerimizi tüm eczanelerden temin edebilirler" ifadelerini kullandı.