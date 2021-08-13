Etiyopya’daki 11 FETÖ okulu Türkiye’ye geçti

ETİYOPYA'NIN başkenti Addis Ababa'daki 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü 11 FETÖ okulu, yerel mahkemelerin kararıyla Türkiye'ye devredildi. Böylece 2019'da Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle- Work Zewde'nin Ankara ziyareti sırasında kararlaştırılan okulların devir süreci 2 yıl sonra tamamlandı. Ülkede bulunan FETÖ irtibatlı okulların Türkiye'ye devri konusuna baştan itibaren sıcak bakan Etiyopya yönetimi, söz konusu okulları Cumhurbaşkanının 2019'daki devir kararını imzalamasına rağmen, okul isimleri ve sahipliği sık sık değiştiği için eyaletler düzeyindeki mahkeme süreçleri gecikmişti

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