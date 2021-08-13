Fenomen Barış Resmi: Tüm dünyaya açılan videomun altı Türk bayrağı dolmalıydı!

BarışResmi, TikTok'ta 50 milyondan fazla izlenen ve 4 milyon beğeni alan global videosunun altında Türklerin yazdığı yorumlara kırıldığından bahsetti: Yabancılardan, Araplardan çok güzel yorumlar aldım "Çok iyi içerik, çok yakışıklı çocuk" diye. Ama Türk takipçilerimin çoğu "Bot basıyorsun, bu izlenmeyi ve beğeniyi hak etmiyorsun" yorumlarını yaptı. Tüm dünyaya açılan videomun altı Türk bayrağı dolmalıydı ama ben linç yedim!

SOSYAL MEDYAYA NASIL BAŞLADIN?

TikTok yeni yeni gündem olmaya başlamıştı. Ben de platforma girmek istedim. Zaten videolar çekiyordum ama hiçbir yerde paylaşmıyordum. Kendime bir hedef koydum ve TikTok'a aktif olarak videolar yüklemeye başladım.

Bu kadar yükseleceğini tahmin ediyor muydun?

Hayır, tahmin etmiyordum. Ama hep bir hedefim vardı ve "Yapabilirim" diyordum.

YOUTUBE KANALIN NASIL GİDİYOR?

İyi gidiyor. TikTok biraz saçma bir platform olmaya başladı, bazı insanlar yüzünden. Saçma sapan şeyler paylaşılıyor. 7'den 70'e herkesin hesabı var.

SENİ TAKİP EDEN BÜYÜK BİR ARAP KİTLESİ DE VAR. BU KİTLE NASIL OLUŞTU?

Bir süre önce bir videom Türkiye'de beğeni rekorunu kırmıştı. Videom 50 milyon izlenme ve 4 milyon beğeni aldı. Tüm dünyaya yayıldı. Yabancılardan, Araplardan çok güzel yorumlar aldım "Çok iyi içerik, çok yakışıklı çocuk" diye. Ama ben burada bir şeye çok kırıldım. Türk takipçilerimin çoğu "Bot basıyorsun, bu izlenmeyi ve beğeniyi hak etmiyorsun" yorumlarını yaptı. Tüm dünyaya açılan videomun altı Türk bayrağı dolmalıydı ama ben linç yedim. O videodan sonra Arap takipçilerim arttı ve bana önem gösterdiler. Ardından ben de Arapça içerikler yapmaya başladım.

ARAPÇA BİLİYOR MUYDUN?

Bilmiyordum. O videodan sonra öğrenmeye başladım. İki buçuk üç senemi aldı. Ve şu anda da tam olarak hâkim değilim dile. Çok zor çünkü.

GELECEKTEKİ HEDEFLERİNİ SORSAM?

Şarkı çıkarmak istiyorum. Benim hedefim tek bir ülkede tanınmak değil. Tüm dünyada tanınmak istiyorum. Her şeyi denemek istiyorum hayatımda ve sosyal medya platformunda. Sadece bir yerde durmak istemiyorum. Çoğu insanın bilmediği platformlarda bile benim hesaplarım var.