“Ögrencilerin psikososyal ve akademik kayıpları tespit edilsin”

TÜRK Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıplarının tespit edilmesi önerisinde bulundu.Eğitimden uzak kalmanın özellikle erken yaş gruplarında bilgilerin çok hızlı kaybedilmesi gibi sonuçlara yol açacağını dile getiren Pehlivanoğlu, "Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok" dedi.

DİĞER