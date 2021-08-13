Pençe-Şimşek bölgesinde havanlı saldırı: 1 şehit

PENÇE-ŞİMŞEK operasyon bölgesinde bulunan üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Yapılan karşı atışlar neticesinde 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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