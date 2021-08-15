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Haberler Yaşam Binlerce aday KPSS'de ter döktü

Binlerce aday KPSS'de ter döktü

Kamuda görev almak isteyenler KPSS ÖABT sınavında ter döktü. Sınav binalarına gelen adaylar, üst aramasının ardından sınav salonlarına girdi.

Binlerce aday KPSS'de ter döktü

15.08.2021, 11:15

ÖSYM tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı gerçekleştirildi. Kamuda görev almak isteyen adaylar için gerçekleştirilen adaylara sınav öncesi ÖSYM tarafından uyarı yapıldı.

Sabah oturumuna saat 10:00'dan sonra, öğleden sonra gerçekleştirilecek oturuma ise 14:30'dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacağı açıklandı.

Sınav öncesi bina önlerine gelen adaylar bir süre sonra sınav salonlarına alınmaya başlandı. Giriş noktasında görevliler tarafından üst aramaları yapılan adaylara, yanlarında getirmemeleri gereken materyaller hatırlatıldı. Kurallara uymayan adaylar yanlarında getirdikleri materyalleri bina önündeki kutulara bıraktı.

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