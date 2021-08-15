İzmir'de hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz bölge geneli ile öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 37
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 35
Adana: Az bulutlu 37
Antalya: Az bulutlu 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.) 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38
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