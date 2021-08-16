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Haberler Yaşam Karısını öldürüp kendini ihbar etti

Karısını öldürüp kendini ihbar etti

Karısını öldürüp kendini ihbar etti

16.8.2021

YURT dışındaki bir yük gemisinde motor ustası olarak çalışan ve izinli olarak memleketi Adana'ya gelen Ozan Özten (42), tartıştığı eşi Kübra Özten'i (39) tabancayla öldürdü. Olay, dün sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Özten, cinayetin ardından polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kübra Özten'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çiftin 2 çocuğunun olay sırasında evde bulunmadığı bildirildi.
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