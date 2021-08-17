Belgeli emlakçılar geliyor

Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu hale geldiği emlak sektöründe, yapılan sınavlar sonucu ilçelerdeki emlakçılar sertifikalarını almaya başladı. Seferihisar'da ve Güzelbahçe'de emlakçılara belgeleri törenle verildi. Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil ile Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Afacan, İzmir Birliği tarafından düzenlenen MYK sınavlarını sürdüreceklerini söylediler. 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, taşınmaz ticareti hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

MESLEĞE KALİTE GELDİ

5444 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nun, yeterlilik belgesini zorunlu hale getirdiğini kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Amaç eğitim almış, nitelikli ve sorumlu kişilerce emlakçılık mesleğinin yapılması. Her işin ehli tarafından yapılması, mesleki tecrübe ve bilgiyi birleştiren esnaf sanatkarlar tarafından icra edilmesi en doğrusu. Bu şekilde hem tüketiciye güvenli ve kaliteli hizmetler sunulacak, hem de mesleklerin çıtası yükselecektir" dedi. İESOB Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi aracılığıyla diğer illerde de Sorumlu Emlak Danışmanı sınavlarının gerçekleştirildiğine dikkat çeken Mutlu, "Başta İzmir olmak üzere, Denizli, Aydın, Manisa gibi diğer illerde de sınav hizmetleri veriyoruz. İzmir'de kent merkezine uzak olan başta Bergama, Dikili, Seferihisar, Güzelbahçe, Ödemiş, Çeşme olmak üzere, tüm ilçelerde de mesleki yeterlilik sınavları Birliğimize bağlı esnaf odaları ile gerçekleştirilmektedir. Seferihisar ve Güzelbahçe de bunun bir örneği olmuş, yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara oda başkanları tarafından sertifikaları verilmiştir" diye konuştu. Sınavlara kayıt olup katılmak isteyen emlakçılar, İESOB Usta Belgelendirme Ofisi'nin 0 (232) 482 11 65 numaralı telefonunu arayıp ayrıntılı bilgi edinebilecekler.



YETKI IÇIN EGITIM SART

İESOB, Ege Üniversitesi (EGESEM) işbirliği altında gerçekleştirdiği online eğitimlerle emlak sektöründe faaliyet gösterenlere önemli fırsatlar sunuyor. 300 lira tutarındaki online eğitimler, ayrıca katılımcılara esnek zaman dilimlerinde eğitim alma imkanı sunuyor. 100 saatlik emlak danışmanlığı eğitimleri, gayrimenkul faaliyeti ile uğraşan kişilerin Ticaret İl Müdürlüğü'nden yetki alabilmesi için gereken şartlardan birini oluşturuyor. İESOB'nin EGESEM ile yaptığı protokol çerçevesinde yürütülen eğitimlerin sonunda yapılan sınavlarda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanıyor. Katılımcıların zaman ve iş kaybına uğramaması için sınavlar da eğitimler gibi online yapılıyor. Eğitimlerle ilgilenenler ayrıntılı bilgileri www.iesobedo. com adresinden veya 0 (232) 482 02 62 (260 dahili) numaralı telefondan alabilecekler.