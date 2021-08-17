Boyozu, enginarı vapurları özledim

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisiyar Programcılığı bölümünden mezun olduktan sonra 28 yaşında dolgun bir maaşı bırakıp hayalini gerçeğe dönüştüren ve isim olan Melda Akın, bugün dünyaca ünlü Forbes dergisince Ortadoğu'nun teknoloji dalında en başarılı 10 kadınından birisi seçilmesinin sırrını Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e anlattı. Dubai'de mesleğini sürdüren Akın, "Yoruldum, çok yoruldum sözlerini çok duyuyorum. Bunun için yoruldukları zaman dinlenmeyi öğrensinler. Hedeflerinden vazgeçmeyi değil. Dinlendikten sonra hedeflere ve hayalleri yakalamaya devam" diye konuştu.



BAŞARDIM, MUTLUYUM

Karşıyaka taraftarı olduğunu söyleyen Akın, "İzmir'de sabah ve akşam üstü vapura binmeyi, gün batımını izlemeyi, gevrek, boyoz, enginar yemeyi, İzmir otlarının tadını, hafta sonu deniz kıyılarına gitmeyi oldukça özlüyorum. Bir sıcak boyoz ile bir yumurta, Kordon'da bir çay özlenmez mi" dedi. Çocukluğundan itibaren bilgisayar ve teknolojiye ilgi duyan, henüz 12 yaşında kod yazacak kadar kendini geliştiren İzmirli Melda Akın (34), bölümünden normalden daha kısa bir sürede mezun oldu. Mezuniyet sonrası Belçika merkezli uluslararası bir firmada proje yöneticisi olarak çalışmaya başladı, kısa sürede de direktörlük görevine getirildi. Akın, bu sırada İEÜ'de, 'Akıllı Mühendislik Sistemleri' alanında yüksek lisans ve araştırma asistanlığı da yaptı. Ailesini ziyaret için sık sık İzmir'e gelen Akın, "İzmirli bir genç kız olarak hayallerimın peşinden koştum ve başardım. Asla korkuya kapılmadım. Başaracağınıza inanıyorsanız ve özveri ile teknolojiyi takip ederek çalışırsanız başarırsınız. Başardım ve çok mutluyum" mesajı verdi. Kendisini çalışırken kötü hissettiğinde mola verip meditasyon yaptığını anlatan Akın şunları söyledi: "Suyun dinlendirici bir gücü var. Heykel yapmayı, kitap okumayı, dans etmeyi, çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorum. Spor yapıyorum ve resim gibi hobilerimi gerçekleştiriyorum. Ama asla mutsuzluğa kapılmıyorum."

KARŞIYAKALI OLMAKTAN GURURLUYUM

Kapanan her kapıyı açılan bir fırsat olarak gördüğünü belirten Melda Akın, sıkı bir Karşıyaka taraftarı olduğunu ve bundan gurur duyduğunu söyledi.



HEDIYE BILGISAYAR YASAMINA YÖN VERDI

PANDEMİ öncesinde, genellikle toplu taşıma kullandığını, tek kişiyken kesinlikle arabaya binmemeye, çevreye karbon salınımını engellemeye çalıştığını vurgulayan Akın, "Mavişehir, Bostanlı sahilini ve yeşil olan her yeri çok seviyorum. İzmir'de kışın mutlaka köylere giderim. Oradan taze sebze, meyve, yumurta almak, insanlarla sohbet etmek, sabah kahvaltısı ya da öğle yemeği yemek harika" diye konuştu. Tüpraş'da görev yapan babası Celaleddin Akın'ın yaratıcı hikâyeleriyle büyüdüğünü belirten Melda Akın, "9 yaşına geldiğimde babam bana bir bilgisayar hediye etti. İşte o an dünyam değişti" dedi. 12 yaşında hafiften kod yazmaya başlayınca sektöre ilk adımını atan Melda Akın, bir daha da bilgisayar ve bilgisayar programcılığından hiç kopmamış.

Fatih ŞENDİL