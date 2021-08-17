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Haberler Yaşam Mars helikopterinin tasarımcısı Marmaris'te

Mars helikopterinin tasarımcısı Marmaris'te

Mars helikopterinin tasarımcısı Marmaris'te

17.8.2021

NASA'NIN keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderilen 'İngenuity' mini helikopterleri tasarlayan ekipte görev alan elektrik- elektronik Mühendisi Gazzeli Loay Elbasyouni Marmaris'e tatile geldi. Tatilde dalış kursuna katılan Elbasyouni, yanan ormanlık alanda drone uçurdu. Türkiye'ye İstanbul'da yaşayan erkek kardeşinin düğünü için gelen Elbasyouni, ardından tatil için geldiği Marmaris ve Bodrum'da vakit geçirdi. Ülkesi Filistin'de başarısıyla gurur duyulan Elbasyouni, "Kimse hayallerinden vazgeçmesin" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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