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Haberler Yaşam Microsoft’un projelerini İzmirli yönetiyor

Microsoft’un projelerini İzmirli yönetiyor

Microsoft’un projelerini İzmirli yönetiyor

17.8.2021

YAŞAR Üniversitesi mezunu Merve Yıldız, İzmir'den Almanya'ya uzanan kariyer basamaklarını başarıyla tırmanarak teknoloji devi Microsoft'un Almanya merkezi Münih'te proje müdürü oldu. Çift anadal yapıp İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden dereceyle mezun olan Merve Yıldız, "Münih'e gelirken aklımda hep büyük bir firmada çalışmak vardı. Airbus'a başvurdum. İşletme eğitimim ve Endüstri Mühendisliği'nde yaptığım çift anadalın bunda büyük katkısı oldu ve yarı zamanlı çalışmaya başladım. Burada da mümkün olduğunca kendimi geliştirip çalışma ve eğitim anlamında daha ileriye gitmeyi hedefledim" diye konuştu
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