8 terörist etkisiz

TERÖRLE mücadele kapsamında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kahraman komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaptığı, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, "Her bir taşın altına bakan komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" bilgisine yer verildi.

BAKANLIK, komandoların 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 1'i de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi de etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BATMAN'IN Kozluk ve Beşiri ilçelerinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si savcılık tarafından, bir zanlı da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardahan'da ise terör propagandası yaptığı tespit edilen bir çoban gözaltına alındı.