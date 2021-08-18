Şehitlerimizi uğurladık

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22) ve Piyade Teğmen İsmail Can Softa (24) dün memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Şehit Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer için memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesi Medetsiz köyünde tören düzenlendi.

AİLESİNİ KAYBETMİŞTİ

BEKAR olan, 5 yıl önce mide kanamasından babası Fatih Tuncer'i, 1,5 yıl önce de akciğer yetmezliğinden annesi Dürdane Tuncer'i kaybeden Yılmaz Tuncer'in cenazesi anne ve babasının bulunduğu mezarlığa defnedildi.

ŞEHİT İsmail Can Softa için de İstanbul Beşiktaş'daki Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirne Kapı şehitli'ğine götürüldü.