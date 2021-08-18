Yağışlar son 60 yılın en düşük seviyesinde

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Temmuz ayı yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlarda, 19 mm ortalama ile normaline göre yüzde 16, geçen yıla göre yüzde 35 artış yaşandı. Bazı bölgelerde iki katından fazla artan yağışlar, bazı bölgelerde ise yüzde 80'den fazla düştü. 235 mm ile Rize en çok, 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt en az yağış alan kentler oldu. Türkiye geneli 10 aylık su/tarım yılı yağışlarının ise son 60 yılın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı. Yağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20 günün üzerine çıktığı gözlendi.

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