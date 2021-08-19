Acil servise başvuran gençlerin oranı artıyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuran genç hastaların oranının yaşlılara göre daha fazla olduğunu söyledi. Özellikle aşısız kişilerin hastalığa daha çabuk yakalandığını ifade eden Oğuztürk, acil servise Kovid-19 şüphesiyle başvuran 65 yaş üstü vatandaşların sayısının daha az olduğunu kaydetti. Oğuztürk, genç nüfusta aşılanma oranının ise düşük olduğunu belirtti.