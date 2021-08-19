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Haberler Yaşam Acil servise başvuran gençlerin oranı artıyor

Acil servise başvuran gençlerin oranı artıyor

Acil servise başvuran gençlerin oranı artıyor

19.8.2021

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuran genç hastaların oranının yaşlılara göre daha fazla olduğunu söyledi. Özellikle aşısız kişilerin hastalığa daha çabuk yakalandığını ifade eden Oğuztürk, acil servise Kovid-19 şüphesiyle başvuran 65 yaş üstü vatandaşların sayısının daha az olduğunu kaydetti. Oğuztürk, genç nüfusta aşılanma oranının ise düşük olduğunu belirtti.

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