Beyza Doruk: Suu Sever’in mayo koleksiyonu çıktı

Müslüman ülkelere yönelik yardım faaliyetleri ve "kendin yap" projeleriyle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Beyza Doruk, giyim stiliyle moda tutkunlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Instagram'da 'Suu Sever' adını kullanan Doruk, kıyafetlerine yönelik yoğun ilgi üzerine aynı isimde bir tesettür giyim markası kurdu.





MARKAMI BÜYÜTECEĞİM

Beyza Doruk, yaz sezonunun gelişi ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte Suu Sever markasının tesettür mayo koleksiyonunu da tüketiciyle buluşturdu. Kendi tarzını yansıtan koleksiyonun büyük ilgi gördüğünü belirten Doruk, tasarımcılığa devam edeceğini söyledi: "Piyasada benim tarzıma uygun tesettür mayo bulamayınca kendim tasarlamaya başladım. Suu Sever markasıyla tüketiciye de sunduğumuz mayolar büyük ilgi gördü. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler de hep çok olumlu. Instagram butiği ve internet sitemiz üzerinden satış yapıyoruz. Ciddi emek harcadığım bu işe devam edecek, markamı büyüteceğim."