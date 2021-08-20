‘Çocuğunuza gölge eğitimi verin’

Çocuklarda en sık görülen 'yaz hastalıkları' durumuna dikkat çeken ve bu hastalıklardan birisinin güneşsıcak çarpması olduğunu belirten Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, "Rüzgarsız, nemli ve sıcak hava en sık sıcak çarpmasına sebep olan hava ve çocuklar, gölgesinin boyunun kendisinden kısa olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaması gerektiğini bilmeli" uyarısında bulundu. Çocukların yaz mevsiminde de kış mevsimi kadar sık enfeksiyonlarla karşılaşabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Yiğit, bu hastalıkların ilk sırasında ise bağırsak enfeksiyonlarının yer aldığını belirtti. Çocukların sık bir şekilde karşılaştıkları enfeksiyonları sıralayan Pediatrist Yiğit, "Bağırsak enfeksiyonları, güneş-sıcak çarpması, havuz-deniz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, böcek sokmaları ve deri reaksiyonları başta gelmekte" dedi.



DIŞARIYA ÇIKMASINLAR

ANNE-BABALARA çocuklarını güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00- 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkarmamalarını öneren Uzm. Dr. Meltem Yiğit, "Çocuklarda sıcak çarpması baş-boyun kısmının güneş altında kalması durumunda meydana gelir. Çocuğunuza gölge kuralını öğretebilirsiniz. Gölgesinin boyunun kendisinden kısa olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaması gerektiğini mutlaka öğrenmeli" dedi.