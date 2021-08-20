Sıcakta susuz kalmak tansiyonu etkiliyor

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, yaz aylarında hareketsiz çalışanlar ve hamilelerde su tüketimine dikkat edilmemesi halinde kalp, beyin ve akciğerlerde pıhtı oluşabileceğine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. Güneşin tepede ve sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında su tüketimi hayati önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle sıcak yaz aylarında günlük en az 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yüksek sıcaklıkta hareketsiz çalışanlar ve hamilelerin risk altında olduğuna değinen Dr. Efelerli, bu gruptakilerin su dengesine daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

PIHTI ATABİLİYOR

SICAKTA susuz kalmanın beyin, akciğer ve kalpte pıhtı atmasına neden olabileceğinin altını çizen Dr. Efelerli, "Güneşin olduğu alanlarda su kaybı olduğunda ve su alımı desteklenmediğinde, tansiyonda ani düşmeler meydana gelebilir" dedi.