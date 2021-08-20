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Haberler Yaşam Türkiye’de şifa buldu

Türkiye’de şifa buldu

Türkiye’de şifa buldu

20.8.2021

İTALYA'DA 3. doğumu sonrası kalp damarında yırtık tespit edilen Filiz Bıyık'ı (39), İtalyan doktorlar 'Müdahale etmemiz çok riskli' diyerek eve gönderdi. Zor günler geçiren 3 çocuk annesi Bıyık, Türkiye'de geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Bıyık, "Evladımı kucağıma aldım. Çok şükür çok iyiyim" dedi.
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