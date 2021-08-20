Türkiye’de şifa buldu

İTALYA'DA 3. doğumu sonrası kalp damarında yırtık tespit edilen Filiz Bıyık'ı (39), İtalyan doktorlar 'Müdahale etmemiz çok riskli' diyerek eve gönderdi. Zor günler geçiren 3 çocuk annesi Bıyık, Türkiye'de geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Bıyık, "Evladımı kucağıma aldım. Çok şükür çok iyiyim" dedi.

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