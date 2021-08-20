Yeni Asır 127 yaşında

Türk basınının lokomotifi Yeni Asır Gazetesi, 127'nci yıl dönümünü coşku ve gururla kutluyor. Turkuvaz Medya Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak yayınladığı kutlama mesajında, "Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi Yeni Asır Gazetesi'nin bugün 127. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Türk basınına devrim niteliğinde yenilikler getiren ve 'Asır' adıyla Selanik'te 127 yıl önce yayın hayatına başlayan gazete 'Yeni' kelimesinin eklendiği günden itibaren latin harflerini kullanan ilk Türk gazetesi olarak tarihte yerini aldı" dedi.

SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ OLDU

Mesajında Yeni Asır'ın basın sektöründe yaptığı öncülükleri anlatan Albayrak, "Yeni Asır Gazetesi; Türkiye'nin ilk ofset baskı tekniğini uygulaması, ilk spor ve ilk magazin ekini yayınlaması, ilk bilgisayar teknolojisini basın hayatına kazandırması ve haber dilinde 'miştir' eki yerine 'di'li geçmiş zaman eki kullanmasıyla Türk basınında büyük değişimlere de imza attı. Tarafsız, sorumlu ve dürüst haber anlayışından ödün vermeyen, okuruna yakın bir gazete anlayışıyla Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri bizlerle buluşturan Yeni Asır, Türk basın hayatının mihenk taşıdır. Yeni Asır Gazetesi'ni saygın ve köklü gazete yapan ve bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, ebediyete intikal etmiş basın emekçilerini de bu vesileyle yâd ediyorum. Nice yıl dönümlerini beraber kutlamak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

SAYGIN VE LİDER GAZETE

YENİ Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir kutlama mesajında, "Yayın hayatına 1895'te Selanik'te başlayan Yeni Asır; tarihin derinliklerinden gelen saygın kimliğini, ilkeli gazetecilik anlayışını, basınımızdaki müstesna kimliğini daima koruyacak, değerli çalışanlarının hizmetleri ve okurlarının desteği ile örnek bir gazete olarak yoluna devam edecektir" dedi.

"Yeni Asır olarak biz de bundan önceki 126 yılda olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğumuza, iman dolu bir inançla, yayın ilkelerinden ödün vermeden, objektif habercilik anlayışı ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdüreceğiz" diyen Demir, şöyle devam etti: "Yeni Asır Gazetesi'ni saygın ve lider gazete haline getiren ve bu başarıyı gelecek yıllara da taşıyacağına inandığım, emeği geçen herkese teşekkür eder, bu başarıların daim olması temennisiyle, daha nice kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlamayı dilerim."