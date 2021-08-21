Her köşede sanat var

MGALLERY The Bodrum Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta birbirinden değerli birçok eseri otellerinde bir araya getirdiklerini belirterek "Otelimizi Temmuz ayının başında açtık. Otelimizde ünlü sanatçılarımızın heykeltıraşların eserleri ve yağlıboya resimleri yer almakta. Aynı zamanda yabancı sanatçıların ve heykeltıraşların da heykel ve resimleri bulunmaktadır. Sanat eserleri otelimize gelmeye devam edecek. Birbirinden değerli eserler otelimizin her köşesinde sergileniyor. Kendi koleksiyonumun parçaları olan birçok sanat eserini ülkemizde sergileme fırsatı bulamamıştım. Yaptırdığım otelde sergileme fırsatı buldum. Otelimizde çok fazla eser var ve gelmeye de devam edecek. Eserlerimizi otelimize yerleştirmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi misafirlerimizin daha keyifli bir tatil geçirmeleri için. Misafirlerimiz gördüğümüz kadarıyla çok mutlu oluyorlar, keyif alıyorlar ve bizlere de teşekkürlerini iletiyorlar. Otelimize renk katıyor bu sanat eserleri. Otelimizi daha çok eser getirerek sanatla buluşturmak istiyorum" dedi.