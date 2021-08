PKK’ya darbe üstüne darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda PKK mensuplarından YBŞ Genel Sorumlusu Seyit Kod Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi. İzlemeye alınan Hasan Said Hasan'ın üst düzey diğer PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberinin alması üzerine operasyon kararı alan MİT, hedefini hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Said Hasan'ın içinde bulunduğu aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı. PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde Genel Sorumlusu olan Hasan Said Hasan'ın örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK'ya kazandırılması faaliyetini de planladığı tespit edildi.

28 KİŞİ YAKALANDI

ÖRGÜTÜN finans yapılanması oluşturduğu ve bu yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde ettiği geliri, örgütsel suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere aktardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı kaynağına ise İstanbul'da darbe vuruldu. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde cezaevi yapıkararı bulunan 38 şüpheliden 28'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sakızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele Hasan Said Hasan geçirildi.