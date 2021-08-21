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Haberler Yaşam Turistik sanat

Turistik sanat

Turistik sanat

21.8.2021

MUĞLA'NIN gözde turizm merkezi Bodrum'da açılan ve bölge turizmine yeni bir soluk getiren MGallery The Bodrum Oteli'nin tüm salonlarında, birbirinden değerli sanat eserleri sergileniyor. Eserleri gören yerli ve yabancı turistler ise gördükleri sanat eserlerine hayran kalıyor. Bir yandan deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran turistler bir yandan da birbirinden değerli sanat eserlerini inceme fırsatı buluyor.

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