Türk mucizesi İHA’lar İDEF’te şov yaptı

SAVUNMA Sanayi Başkanlığı (SSB) İştiraki Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, İHA sistemlerine yeni yetenekler kazandırdı. IDEF'te sergilenen ürünler arasında yer alan KARGU İHA'ya zırh delici mühimmat ve düşman jammerlarını hem tespit hem imhasını sağlayan RF arayıcı başlık eklendi. Kargu'daki otonom özelliğin, belirlenen noktalara hareket etmesini sağladığı ve doğru değerlendirme yapılmasına imkan sağladığı ifade edildi. Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmalarıyla donatıldı.

ALPAGU Sabit Kanatlı İHA ise, Kargu'nun görevini sabit kanatla yapıyor. Tüpü dahil 1.9 kilogram olan Alpagu, bir askerin sırt çantasına rahatlıkla sığabiliyor. Askerin başını kaldıramayacağı bir pusu anında, bu ürünle karşıdaki hedefi imha edilebilen Alpagu, IDEF'te ilk defa görücüye çıkan altılı lançeri ile kara ve deniz araçlarından çoklu atış gerçekleştirebilecek. Alpagu, araç içinden opere edilebilecek.

BETÜL USTA / ANKARA