Umuda pedal basan baba

Adana'da 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ başına dikkat çekmek ve insanları bilinçlendirmek amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, 4 bin 800 kilometrelik 'Adana'dan Çanakkale'ye Her Pedal Bir Umut Olsun, Şehitlere Saygı Bisiklet Turu' kapsamında 1 Ağustos'ta Adana'da başladığı tur kapsamında Manisa'ya geldi. Yücel Manisa'da mola verdikten sonra Balıkesir'e doğru yola çıktı. Turu 30 Ağustos'ta Çanakkale'de tamamlayacak.



ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR

2013 yılında henüz 6 yaşına yeni girmiş olan oğlu Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybettiğini aktaran Yücel, "O bunalımdan çıkmak, yaşadığımız evlat acısını başka çocuklara umuda dönüştürmek için hayatımı çocuklara adadım. Kök hücre ve organ bağışı konusunda çalışmalar yaptım. Ardından da oğlumun anısına bir dernek kurdum 2014 yılında. İnsanlara kök hücre ve organ bağışı bilincini anlatmak amacıyla son 3 yıldan bu yana da bisiklet turları yapıyorum. Şehir şehir gezip gittiğim bölgelerde kök hücre ve organ bağışı kampanyaları düzenliyorum. Hastanedeki çocukları ziyaret edip onlara hediyeler dağıtıyorum. 2 hafta önce Adana'dan yola çıktım" dedi.



HEDEF 40 BİN DONÖR

Her il ve ilçede gönüllü sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini kaydeden Yücel, "Hedefim bu bisiklet turunda 40 bin civarında bir kök hücre donörü kazanmak. İnsanlar kök hücre bağışının çok tehlikeli olduğunu sanıyor. Onlara doğru bilgiyi veriyorum. Amacım yapılacak olan o kök hücre bağışı kampanyalarında uyumlu donörlere ulaşmak. Çünkü hastanede tedavi olan lösemi hastası çocuklarımız her gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Onların hayatta kalabilmesi için Kızılay'a gidip 3 tüp kan örneği vermekle ilk adımı atacaklarını anlatıyoruz" diye konuştu.Ülkemizin ilik bağışı konusunda oldukça gelişmiş olduğunu belirten Yücel, "Devletimiz ve bakanlığımı kök hücre konusunda hastalara ve donörlere gereken hassasiyeti gösteriyor. Amacım geçmişteki bisiklet turlarında olduğu gibi bu turda da yeni eşleştirmeler çıkarmak" diye konuştu.



227 ÇOCUK KURTULDU

Bugüne kadar 227 çocuğun hayatının kurtarılmasına vesile olduklarını belirten Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: Çok daha fazla çocuğun hayatını kurtarmak istiyorum. Anne babalar benim gibi evlat acısı yaşamasın, çocuklarımız hastane odasından kurtulup evine, ailesine kavuşsun istiyoruz. Çünkü ayda 12-14 çocuğumuzu kaybediyoruz. Hepsinin bir yaşanmışlığı, birer hikayesi, hayalleri, ailesi var. Büyüdüklerinde ülkemize faydalı birer nesil olacaklar. Ben 8 yıldır o evlat acısını en derinden yaşıyorum. Umarım ve dilerim daha fazla çocuğun hayatını kurtarırız. Ülkemizde kadavradan çok, canlıdan bağışların oranının yüksek oranda "Oysa dünyada bunun tam tersi kadavradan bağışlar çok yaygın. Bir insan organ bağışı yaptığında en az 9 kişiye hayat veriyor. Benim oğlum 5 hastaya hayat verdi. Bende 8-9 ay kadar önce bir hastaya karaciğer organ bağışı yaptım. Toplum kadavra bağışı konusunda bilinçlenirse canlıdan bağışlara ihtiyaç kalmayacak. Evet bir acı yaşanıyor. En sevdiğinizi yitirebiliyorsunuz. Ama o yitirdiğiniz, sevdiğiniz insanın bağışlanan organları başka insanlara hayat verecektir. Organ bağışı yapan aileler acı ve mutluluğu bir araya getiriyor. Bir tarafta zamansızca gidenin arada bıraktığı derin acı, diğer tarafta da onun bağışlanan organlarıyla hayata tutunan yeni canlı. Oğlumun kalbini bağışladığımız çocuğun kalbini dinledim. Gözlerimi kapattığımda Utku'nun hala hayatta olduğunu hayal ettim. Bu duyguyu yaşamak bile organ bağışı için yeterli bir sebep. En sevdiğimiz insan organ nakli bekliyor, ilik nakli bekliyor. Çaresiziz kimse yok ama biri çıkıp organ bağışı yaptığında o en sevdiğimiz insan hayata tutunacak. İşte bunun için yollardayız" dedi.