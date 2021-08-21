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Haberler Yaşam Ünlü aktris Elizabeth Lanz Babadağ’dan atladı

Ünlü aktris Elizabeth Lanz Babadağ’dan atladı

Ünlü aktris Elizabeth Lanz Babadağ’dan atladı

21.8.2021

AVUSTURYALI aktris Elizabeth Lanz, tatil için geldiği Muğla Fethiye'de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atladı. Binlerce metre yüksekten Ölüdeniz'i izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Elizabeth Lanz, "Bu keyfi yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Herkese bu macera dolu anı yaşamayı tavsiye ederim" dedi. Tatilini Fethiye'de geçiren yıldız, paraşüt pilotu Alper Ağrıdağ ile gökyüzünde yaşadığı eğlenceli anları kayıt altına alarak, ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 40 dakika havada kalan aktris Lanz, Belceğiz Plajı'na indi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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