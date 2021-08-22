Aydın’a dev yatırımlar Vali Aksoy ile hızlandı

TÜRKİYE'DE 2001 yılından bu yana sırasıyla Muğla, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli ve Aydın'da valilik görevinde bulunan Hüseyin Aksoy, Türkiye'de en uzun süre görev yapan il valisi olmasıyla dikkat çekiyor. Çalışkanlığıyla gittiği her yerde büyük yatırımlara öncülük eden Vali Aksoy, 1 yıl önce atandığı Aydın'da da otoyol, hastane, baraj ve adliye binası gibi pek çok kamu yatırımını başlattı. Halk gününde valiliğin kapılarını vatandaşlara açan Aksoy, yaptığı çalışmaları Yeni Asır İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk'e anlattı.

GELİŞİME BÜYÜK KATKI

VALİ Aksoy, 2021 yılının Aydın için dönüm yılı olacağını söyledi. Sadece Aydın'ın değil bölgenin ekonomik alanda gelişmesine katkı sağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapımına başlandığını da belirten Aksoy, "2022 sonu itibariyle bu süreç tamamlanacak. 163 kilometrelik bir yol inşa edilecek. Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak bu yol bölgenin ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkı sağlayacak. İlimiz açısından diğer önemli bir proje olan 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin de yapımına başlandı. İnşaatın 700 günde tamamlanarak 165 bin metrekare alanda hastanemiz hizmet verecek" dedi.

BÜTÜN ŞEHİR ŞANTİYE GİBİ

AYDIN'IN şantiye alanına döndüğünü ve kamu yatırımlarının görev süresi içerisinde tamamlanmasının planlandığını dile getiren Hüseyin Aksoy, "Sarıçay Barajı ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşim birimlerinin içme suyunu sağlayacak. 2020 yılında 500 milyon liraya ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Yeni adliye binası yatırım programına alındı, ihale süreci devam ediyor. İzmir depreminin ardından yaptırdığımız testte olumsuz rapor üzerine İl Emniyet binası boşaltıldı. İçişleri bakanımıza durumu arz ettik. Yeni emniyet binası yatırım programına alındı, bu yıl ihaleye çıkması bekleniyor. Jeotermal ısıtmalı bir sera çalışmamız var. Tarıma Dayalı Kadıköy Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. 2 bin 326 kişilik yurt inşaatı tamamlandı. Özel şahıs tarafından yaptırılan yurt inşaatı da bitti. Yurt ihtiyacımız önemli ölçüde karşılanmış olacak" diye konuştu.

HAYALİNDEKİ PROJE

AYDIN Valisi Aksoy, hayata geçirmeyi planladığı projeyi de ilk kez Yeni Asır ile paylaştı. Aksoy, "Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan, Aydın Ticaret Odası'na fizibilite raporu için kaynak aktarıldı. Burada lojistik köy kurulabilir mi, uygun alan var mı bunlar araştırılacak. Aydın'da en büyük beklenti Çıldır Havaalanı'nın ulaşıma açılması. Kalkınma Ajansı'ndan bunun için de kaynak aktarıldı. Bu konu siyasi iradenin kararıdır. Çıldır ailesi havaalanı yapılması kaydıyla bir arsa bağışlamış. Bu aile, 'gerekirse 300 dönüm daha bağışlayalım' diyor. Yeni pist yapılması gerekiyor. Terminal binası ihtiyacı karşılayacak durumda" açıklamasını yaptı.



HALKLA HEP İÇ İÇE

VALİ Hüseyin Aksoy, bürokratik işlerden kalan zamanda valilikte düzenlediği halk günlerinde vatandaşları dinliyor. Halkın sorunlarına çözüm bulan Aksoy, ilçe ziyaretleriyle de vatandaşlarla iç içe oluyor. Aydınlıların 'halkın valisi' olarak gördüğü Aksoy, sosyal hizmetlere de büyük önem veriyor. Hüseyin Aksoy'un talimatıyla kentte engelli veri tabanı oluşturuldu. Halk sağlığı eğitimi projesiyle kadınlara meme kanseri, istihdam ve şiddet konularında eğitim veriliyor. Bu proje de Aksoy'un eşi Hülya Aksoy tarafından yürütülüyor.

MENDERES MÜZESİ HAZIR

DEMOKRASİ şehidi Adnan Menderes adına kente kazandırılan Demokrasi Müzesi'nin inşaatı tamamlandı. Vali Hüseyin Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda valiliğimizce yaptırılan müze açılışa hazır. Açılış için Cumhurbaşkanımızın programı bekleniyor" dedi.

YATIRIMCILARI BEKLİYORUZ

YATIRIMCILARI da Aydın'a davet eden Aksoy, "Tarım şehri olmanın yanında sanayisi gelişmeye başlayan bir kentiz. 6 organize sanayimiz bulunuyor. Kuvars ve feldspat madenlerimiz çok önemli. Söke'ye 500 milyon liralık kağıt fabrikası yatırımı gerçekleşti. 23 antik kent var. Buralarda kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Visit Aydın projesi ilimizin tanıtımı ve gelişimi için önemli bir çalışma oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Aydın'a 400 milyon lira yatırım yapılacak. 119 halı saha, 8 yarı olimpik yüzme havuzu, 4 yarı olimpik portatif yüzme havuzu, Efeler'e 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 6 ilçeye spor salonu yapılacak, Adnan Menderes Stadyumu da yaşayan bir stadyum haline gelecek. Söke stadyumu yenilenecek. 3 futbol sahası hayata geçirilecek. Basketbol voleybol sahaları olacak. Nazilli'ye gokart, Yenipazar'a motokros pisti yapılacak. 14 ilçeye gençlik merkezi yapılacak" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKÇE