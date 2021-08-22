  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Aydın'da halk otobüsünde gergin anlar! 70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı

Aydın'da halk otobüsünde gergin anlar! 70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı

Aydın'da bir halk otobüsünde yaşanan olayda yaşlı kartı ile otobüsüne binen 70 yaşındaki kişi, engelli bir yolcu ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası yaşlı adam, taraf tuttuğu gerekçesiyle şoförü bıçaklamaya kalktı.

Aydın'da halk otobüsünde gergin anlar! 70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı
İHA

22.08.2021, 15:56

Olay; 402 numaralı Ortaklar-Aydın seferini yapan otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otobüse yaşlı kartını göstererek binen 70 yaşındaki ve isminin İsmet olduğu öğrenilen şahıs, İncirliova yakınlarında engelli bir yolcu ile tartıştı.

Otobüs şoförü Ersen Manisa, engelli yolcu ile tartışan yaşlı şahsın sakin olmasını istedi. Tartıştığı engelli şahıstan öfkesini alamayan yaşlı adam, bu defa otobüs şoförü ile taraf tuttuğu gerekçesi ile tartıştı. Şehir merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgede manevra yapmakta olan şoföre önce yumruk atıp ardından bıçak çeken yaşlı adamın öfkesi herkesi şaşırttı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen ilginç olayda yaralanan otobüs şoförü yaşlı yolcudan şikayetçi oldu.

Çeşme'de hareketli saatler! Gece kulübü önünde bıçaklı kavga

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da halk otobüsünde gergin anlar! 70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.